कोश्यारींसारख्यांना पद्मभूषण देणाऱ्यांना बाळासाहेबांनी जोड्याने मारलं असतं, संजय राऊत यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होते. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घाबरतात असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी खरपूस समाचार घेतला.

”ज्यांना नीट धोतर नेसता येत नाही ते काय आम्हाला अक्कल शिकवतात. जे धोतर नीट नेसू शकत नाही ते काय ठाकरेंना सांगणार? मोदीला कोण घाबरतंय, डोळ्यात डोळे घालून बोलायची हिंमत नाही मोदींमध्ये. गांधींचं भाषण सुरू असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शहांनी संसदेतून पलायन केलं. ते आम्हाला सांगतायत भीती. हातात सत्ता व तपास यंत्रणा आहेत. एक नंबरचा लफंगा माणूस आहे. छत्रपतींचा, महात्मा फुलेंचा अपमान करणाऱ्या या माणसाला भाजपने पद्मभूषण दिलंय. हा बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार नाहीये मिस्टर फडणवीस. अशांना पद्मभूषण देणाऱ्यांना बाळासाहेबांनी जोड्याने मारलं असतं”, असे संजय राऊत म्हणाले.

उद्योगपतीवरील खैरातीतून मिळणाऱ्या रिटर्न गिफ्टवर भाजप निवडणूका लढते

पिपंरी चिंचवडमधील भाजप कार्यकर्त्याचा 16 एकरच्या जमीन व्यवहाराबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, ”मेहेरबानीवरच हे राज्य चाललेलं आहे. अदानीवर खैरात, बिल्डरांवर खैरात. पार्थ पवारांचं प्रकरण समोर आलं. या खैरातीवरच हे राज्य टीकून आहे. या खैरातीवर भाजपला जे रिटर्न गिफ्ट मिळते त्यावरच निवडणूका लढवल्या जातात. पुणे पिंपरी चिंचवडमध्ये जमिनीच्या खैराती सरकारकडून होत आलीय. फडणवीस म्हणतात विश्वास ठेवा पण नाही ठेवता येत त्यांच्यावर विश्वास”, असे संजय राऊत म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पैशाचा महापूरालाही निष्ठेची भिंत फोडता आलेली नाही, उद्याचा काळ आपलाच; उद्धव ठाकरे यांचा ठाम विश्वास

Delhi Red Fort Blast- दिल्ली बॉम्बस्फोटात जैश-ए-मोहम्मदचा हात; UN च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर

शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, सुप्रिया सुळे यांनी दिली माहिती

कुणाला घाबरून मुंबई उद्योगपतीच्या घशात घालताय, तुमची पण नावं एपस्टीन फाईलमध्ये आलीयत का? संजय राऊत यांचा सत्ताधाऱ्यांना सवाल

Budget Session: राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यासाठी भाजपची नोटीस; राजकीय संघर्ष पेटला

indian-ocean-salinity-drop-impact-on-monsoon-climate-change-study

धक्कादायक! हिंदी महासागराचे पाणी होतेय ‘गोड’; शास्त्रज्ञांनी दिला हवामान बदलाचा मोठा इशारा

देशातल्या तपास यंत्रणा गुलाम झाल्या आहेत, लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही – संजय राऊत

OpenAI मध्ये बंडाचे निशाण! वरिष्ठ संशोधक जोई हिट्झिग यांचा राजीनामा; फेसबुकसारखी चूक केल्याचा आरोप

tobacco-tycoon-son-shivam-mishra-arrested-kanpur-lamborghini-crash

Lamborghini Crash: बड्या तंबाखू व्यापाऱ्याच्या मुलाला रुग्णालयातून अटक