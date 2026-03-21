… आता मिंधे गटाला बेईमानीचा खंजीर काय असतो ते भाजपकडून कळेल, संजय राऊत यांचे टीकास्त्र

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या निवडीत भाजपने फोडोफोडीचे राजकारण करत शिंदे गटाला जोरदार धक्का दिला. भाजपकडे केवळ 27 सदस्य असतानाही भाजपने मित्र पक्षाचेच सदस्य फोडून बहुमताचा आकडा गाठला. भाजपच्या या ऑपरेशन लोटसनंतर मिंधे गटाचे शंबूराज देसाई भडकले व त्यांनी ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे म्हटले. त्याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारताच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मिंधे गटावर जोरदार निशाणा साधला.

”टीव्हीवर एक हास्यजत्रा नावाचा कार्यक्रम असतो त्याचे निर्माते व लेखकांनी साताऱ्यातील या एपिसोडवर हास्यजत्रेतील स्किट करायला हरकत नाही. जे लोकशाहीचा गळा घोटला वगैरे म्हणतायत त्यांनी लोकशाहीच्या छाताडावर पाय ठेवून एक सरकार स्थापन केलं. ते असं म्हणतात की जे पक्ष सोडून गेले त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्याअंतर्गत कारवाई व्हायला पाहिजे. जेव्हा आम्ही तुमच्यावर कारवाई करायचा प्रयत्न केला तेव्हा तुम्ही का उसळून आलात? आता मिंधे गटाला बेईमानीचा खंजीर काय असतो ते भाजपकडूनच कळेल”, असा सणसणीत टोला संजय राऊत यांनी लगावला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

एअर इंडियाचा मोठा गोंधळ! 8 तास हवेत राहिल्यानंतर कॅनडाला जाणारे विमान पुन्हा दिल्लीत; प्रवाशांचा खोळंबा

भोंदूबाबाच्या स्थानावर फडणवीसांचे सरकार उलथवण्यासाठी काही विधी झाल्यानंतर या धाडी सुरू झाल्या – संजय राऊत

Israel Iran War – युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कच्चे तेल आणण्याची तयारी; आखाती देशात हिंदुस्थानने सात जहाजे पाठवली

तेव्हा माझ्या घरी 2 मुली होत्या… माईक ऑन राहिला अन् गुपित फुटलं; KKR चा मेंटर ड्वेन ब्रावोच्या विधानामुळे मोठा राडा

युद्ध हिंदुस्थानच्या उंबरठ्यावर; इराणची क्षेपणास्त्रे थेट हिंद महासागरात; अमेरिका-ब्रिटनच्या लष्करी तळाला केले टार्गेट

टायर फुटले अन् धावत्या बसने घेतला पेट; गाढ झोपेत असलेल्या काँग्रेस आमदारासह 37 जण मृत्यूच्या दाढेतून परतले

बंगालमध्ये अघोषित राष्ट्रपती राजवट; आमच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणारे नरकात जातील! ममता बॅनर्जी यांचा भाजपवर जोरदार हल्ला

‘धुरंधर 2’च्या कौतुकावरून प्रकाश राज यांचा अल्लू अर्जुन, ज्युनिअर एनटीआरवर निशाणा; म्हणाले, ‘दक्षिणेतही आता…’

US Iran Israel War – होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये रणकंदन होणार; अमेरिकेच्या 3 युद्धनौका आणि 2500 मरीन कमांडो आखाताकडे रवाना