सानपाड्यातील डीमार्टजवळ गोळीबार, एक जण जखमी; आरोपी फरार

नवी मुंबईतील सानपाड्यात डीमार्ट जवळ बाईकवरून आलेल्या दोघांनी गोळीबार केला असून या गोळीबारात एक जण जखमी झाला आहे. भर दिवसा झालेल्या या गोळीबारामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. सध्या घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून ते पुढील तपास करत आहेत.

#WATCH | Navi Mumbai, Maharashtra: One person injured in firing outside D Mart in Sanpada area

Amit Kale, DCP Navi Mumbai Crime Branch says, “Two bike-borne miscreants opened fire on a person in Sanpada area at around 9.30 am, in which he got injured. His condition is stable.… pic.twitter.com/IjpdJAcB9V

— ANI (@ANI) January 3, 2025