Bus Accident : बस दरीत कोसळून दोघांचा मृत्यू; अपघाताचा LIVE व्हिडीओ होतोय व्हायरल

गुजरातमधल्या डांग जिल्ह्यात सातपुरा घाटात एका लक्झरी बसचा भयंकर अपघात झाला आहे. ट्रकला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात बस चालकाचं नियंत्रण सुटून बस थेट दरीत कोसळली. या भीषण अपघातात दोन लहान मुलांचा मृत्यू झाला असून 10 जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान या बस अपघाताचा लाईव्ह व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Tragic 🙁 A bus traveller was recording a video just when it crashed in a valley. Social media posts say that the video is from Nashik, Maharashtra#video #viral #viralvideo #nashik #nasik #Maharashtra #accident pic.twitter.com/mUnM094GdH

— Manas Joshi (@ManasJoshi) July 9, 2024