हिंदुस्थानला धमकी देणाऱ्या, टॅरिफ लादणाऱ्या प्रेसिडेंट ट्रम्पचे लोढा व्यावसायिक भागीदार- संजय राऊत

सामना ऑनलाईन
|

मगंलप्रभात लोढा हे जगातील सर्वात मोठे बिल्डर आहे, तसेच हिंदुस्थानवर टॅरिफ लादणाऱ्या आणि हिंदुस्थानला धमकावणाऱ्या प्रेसिडेंट ट्रम्पचे ते व्यावसायिक भागीदार आहेत. त्यांनी त्यांच्या मोठ्या प्रकल्पाचे नाव ट्रम्प टॉवर ठेवले आहे, त्याावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी लोढा यांनी जबरदस्त टोला लगावला.

महाराष्ट्रातील मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे प्रेसिडेंट ट्रम्प यांचे व्यावसायिक भागीदार आहेत. ज्या ट्रम्प यांनी आपल्या देशावर टॅरिफ लादला, जे आम्हाला धमक्या देतात त्याचे हे भागीदार आहेत. लोढा यांनी त्यांचा सर्वात मोठा जो प्रकल्प आहे, त्याल ट्रम्प टॉवर असे नाव दिले आहे. लोढा यांनी आधी हे ट्रम्प टॉवर नाव बदलावे, ते मोदी टॉवर करावे, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने ठाकरे टॉवर करावे किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज टॉवर करावे, त्यानंतर आम्ही त्यांच्याशी केईएम हॉस्पिटलच्या नावाबाबत चर्चा करू, असे ते म्हणाले.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केईएम हॉस्पिटलच्या नावातील किंग एडवर्ड हा शब्द हटवण्याची मागणी केली. तो शब्द त्यांना ब्रिटिशांचं प्रतिक वाटतो. मात्र मुंबईत हेच लोढा अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावाने ट्रम्प टॉवर बांधतात. लोढांनीही ट्रम्प शब्द हटवावा. यावर बोलचाना संजय राऊत यांनी आधी ट्रम्प टॉवरचे नाव बदला, केईएमचा नंतर विचार करू, असे सांगत लोढा आणि भाजपला चांगलेच फटकारले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सावधान! 14 कोटी 90 लाख पासवर्ड लीक; जीमेल, फेसबुक आणि नेटफ्लिक्ससह अनेक प्लॅटफॉर्मचा समावेश

Mumbai crime news – लोकलमधील क्षुल्लक वादातून शिक्षकाला प्लॅटफॉर्मवरच संपवलं; आरोपी सीसीटीव्हीत कैद

आमच्यावर अन्याय का होतो? तारीखवर तारीख का मिळते? ते आता स्पष्ट झाले – संजय राऊत

संविधान आम्हालाही कळतं, पण फक्त मुंबईवरच आक्रमण का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

बांगलादेशात हिंदूंच्या हत्येचे सत्र सुरूच, 23 वर्षांच्या चंचल भौमिकला गाढ झोपेत असताना जिवंत जाळलं

कुठे आहे हिंदुत्ववादी सरकार…पद्मपुऱ्यातील हनुमान मूर्तीचे डोळे चोरले, छन्नी-हातोड्याचे घाव घालून दागिने काढले

निवडणुका होताच मिंध्यांनी घातली लाथ; मराठी तरुणांमध्ये काम करण्याची मानसिकता नाही! गुलाबराव पाटलांचे सडके विचार

पैठणमध्ये निवडणूकच पळवण्याचा भाजपचा कट उधळला, मुदत संपल्यावर खिडकीतून एबी फॉर्म फेकले; मंत्र्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांचा दबाव

मार्कर नव्हे, म्हैसूर शाई! महापालिका निवडणुकीत विश्वासार्हता पुसल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाला शहाणपण