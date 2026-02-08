बिहारमध्ये सहा वर्षीय मुलीची अत्याचार करून हत्या; कायदा-सुव्यवस्था ढासळली, तेजस्वी यादव यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बिहारमधील दरभंगा जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. येथे एका सहा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

या घटनेवर विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नितीश कुमार सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांनी बिहारमधील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले आहेत की, बिहारमध्ये गरीब आणि पीडितांचे ऐकणारे कोणीही उरलेले नाही. पोलिसांचे अपयश आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे कमी प्रमाण, यामुळे जनतेमध्ये भीती आणि असंतोषाचे वातावरण आहे. गुन्हेगार आणि सत्ताधारी नेत्यांच्या अभद्र युतीमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून मुख्यमंत्री या घटनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

आपल्या टीकेमध्ये तेजस्वी यादव यांनी राज्यातील अलीकडच्या काळातील काही इतर घटनांचाही उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये पाटणा येथील नीट विद्यार्थिनीची हत्या, मधेपुरा, खगडिया, मुजफ्फरपूर आणि छपरा येथील अत्याचार व हत्येच्या घटनांचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

BSF ची मोठी कारवाई, हिंदुस्थानात बेकायदेशीर घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानी घुसखोराला अटक

रशियन जनरलवर गोळीबार करणारा मुख्य आरोपी दुबईत अटकेत; रशियाने केला युक्रेनवर आरोप

ICC T20 World Cup 2026 – वानखेडे स्टेडियमवर गोलंदाजाने कमाल केली, षटकाच्या पहिल्याच चेंडूची इतिहासात नोंद

दिल्लीतील भाजप सरकारची वर्षपूर्ती, आपने साजरा केला ‘फ्रॉड डे’

ICC T20 World Cup 2026 – हजारो चाहत्यांच्या गर्दीत नेपाळने इंग्लंडला रडवलं, घासून झालेला सामना थोडक्यात हुकला

NEET UG अधिसूचना जारी, 1.29 लाख जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; 8 मार्चपर्यंत अर्ज करता येणार

हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी ड्रोन पडल्याने खळबळ; तपासाअंती झाला धक्कादायक खुलासा

ICC T20 WC 2026 ENG vs NEP – मुंबई की काठमांडू? वानखेडे झाले नेपाळमय, प्रचंड उत्साह, जल्लोष अन् गर्जना

रेल्वे प्रकल्प रखडले, जनतेत संताप! मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; म्हणाले…