बिहारमध्ये सहा वर्षीय मुलीची अत्याचार करून हत्या; कायदा-सुव्यवस्था ढासळली, तेजस्वी यादव यांची टीका

बिहारमधील दरभंगा जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. येथे एका सहा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
या घटनेवर विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नितीश कुमार सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांनी बिहारमधील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले आहेत की, बिहारमध्ये गरीब आणि पीडितांचे ऐकणारे कोणीही उरलेले नाही. पोलिसांचे अपयश आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे कमी प्रमाण, यामुळे जनतेमध्ये भीती आणि असंतोषाचे वातावरण आहे. गुन्हेगार आणि सत्ताधारी नेत्यांच्या अभद्र युतीमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून मुख्यमंत्री या घटनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आपल्या टीकेमध्ये तेजस्वी यादव यांनी राज्यातील अलीकडच्या काळातील काही इतर घटनांचाही उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये पाटणा येथील नीट विद्यार्थिनीची हत्या, मधेपुरा, खगडिया, मुजफ्फरपूर आणि छपरा येथील अत्याचार व हत्येच्या घटनांचा समावेश आहे.