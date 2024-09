स्टारलाइनर अंतराळयान सुखरुप पृथ्वीवर परतले; अंतराळवीर 2025 मध्ये पृथ्वीवर येणार

गेल्या अनेक दिवसांपासून अंतराळात अडकलेल्या हिंदुस्थानी वंशाच्या अंतराळवीर सुनिता विल्यम्स आणि त्यांचे सहकारी बुच विल्मोर यांच्या स्टारलाइनर या अंतराळ यानात बिघाड झाल्याने सात दिवसांच्या मोहिमेवर गेलेले हे अंतराळवीर अंतराळ स्थानकात अडकले आहेत. आता स्टारलाइनर अंतराळयान सुखरुप पृथ्वीवर परतले असल्याने आता या अंतराळवीरांची प्रतीक्षा आहे.

सुनिता विल्यम्स आणि बुच विल्मोर 2025 साली पृथ्वीवर परतणार असल्याची माहिती नासाच्या एका अधिकाऱ्यांनी दिली होती. आता स्टारलाइनर यान अंतराळविरांशिवाय पृथ्वीवर पोहोतले आहे. नासाने याबाबतचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. 7 सप्टेंबर रोजी सकाळी 12.01 मिनिटांनी हे स्टारलाइनर न्यू मेक्सिकोमधील व्हाईट सँड्स स्पेस हार्बर येथे लॅंड झाले. अशी माहिती नासाच्या अधिकृत अकाऊंटवर देण्यात आली आहे. हे यान लॅंड होण्याच्या अर्धा तास आधी नासाने याचे थेट प्रक्षेपण दाखवले होते.

The #Starliner spacecraft is back on Earth.

At 12:01am ET Sept. 7, @BoeingSpace’s uncrewed Starliner spacecraft landed in White Sands Space Harbor, New Mexico. pic.twitter.com/vTYvgPONVc

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) September 7, 2024