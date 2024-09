Supreme Court Of India YouTube Channel Hacked – सर्वोच्च न्यायालयाचे युट्यूब चॅनेल हॅक

सर्वोच्च न्यायालयाचे युट्यूब चॅनेल हॅक झाले आहे. शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास चॅनेल हॅक झाल्याचे समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. युट्यूबवर ‘सुप्रीम कोर्ट’ असे सर्च केल्यानंतर अमेरिकन कंपनी रिपलचे व्हिडीओ आणि चॅनेलवर क्रिप्टोकरन्सी एक्सआरपीच्या जाहिरातीही दिसत आहेत. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या युट्यूब चॅनेलवर न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले जाते. युट्यूब चॅनेलचा वापर प्रामुख्याने घटनात्मक खंडपीठांसमोर सुचीबद्ध केलेल्या खटल्यांची सुनावणी आणि सार्वजनिक हितांच्या प्रकरणांवरील थेट सुनावणीसाठी केला जातो. मात्र शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे युट्यूब चॅनेल हॅक झाल्याचे समोर आले. न्यायालयाची आयटी टीम चॅनेल पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत असून यासाठी त्यांनी एनआयसीची मदत मागितली आहे.

Supreme Court of India’s YouTube channel appears to be hacked and is currently showing videos of US-based company Ripple. pic.twitter.com/zuIMQ5GTFZ

— ANI (@ANI) September 20, 2024