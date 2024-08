NEET PG Exam 2024 – ऐनवेळी कसा देणार आदेश? परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका SC ने फेटाळली

येत्या 11 ऑगस्टला म्हणजे रविवारी NEET PG Exam होणार आहे. ही परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. 2 लाख विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात घालणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळात स्पष्ट केले.

लाखो विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे. यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याचा आदेश ऐनवेळी देऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. अनेक विद्यार्थ्यांची परीक्षा केंद्र अशा शहरांमध्ये आहेत, जिथे त्यांना पोहोचणंही अवघड आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.

Supreme Court refuses to entertain the petition seeking to reschedule the NEET-PG 2024 due to issues with the allocation of exam centres.

Supreme Court says, “It is not a perfect world and cannot devise a new education policy. Will not reschedule the exams and put the careers of… pic.twitter.com/qqYaehWIOR

