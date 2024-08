नायब राज्यपालांचे अधिकार वैधानिक; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, दिल्ली सरकारला झटका

नायब राज्यपाल हे वैधानिक पद आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या सल्लामसलत व संमतीशिवाय नायब राज्यपाल दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करू शकतात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. यामुळे दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे.

दिल्ली महापालिकेत मंत्र्यांशी चर्चा न करताच नायब राज्यपाल नामनिर्देशित व्यक्तीची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल दिला.

Supreme Court says that LG’s decision to nominate 10 ‘aldermen’ in the Municipal Corporation of Delhi does not need aid and advice of the council of ministers.

Supreme Court LG’s power to nominate members to the MCD is a statutory power and not an executive power.

