शरद पवारांची नात रेवतीचे ठरले लग्न, सुप्रिया सुळेंनी शेअर केले लेक व जावयाचे फोटो

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची नात व सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे हिचे लग्न ठरले आहे. नागपूर येथील व्यावसायिक अरुण लखानी यांचा मुलगा सारंग लखानी याच्यासोबत रेवतीचे लग्न होणार आहे. सुप्रिया सुळे यांनी इंस्टाग्रामवर लेकीचे व जावयाचे फोटो शेअर केले आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Supriya Sule (@supriyasule)

सारंग लखानी हा विश्वराज ग्रुपचा अध्यक्ष आहे. त्याने अमेरिकेतील कोलंबिया बिझनेसस्कूलमधून शिक्षण घेतले आहे. तर रेवतीने लंडनमधील लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मधून पदवीचे शिक्षण घेतले आहेत.

आम्हाला हे कळवायला आनंद होत आहे की आमची मुलगी रेवती हिचे अरुण लखानी व वंदना लखानी यांचा मुलगा सारंग लखानीसोबत लग्न ठरले आहे, अशी पोस्ट सुप्रिया सुळे यांनी शेअर केली आहे. या पोस्टसोबत त्यांनी रेवती व सारंगचे फोटो शेअर केले आहेत.यात दोन फोटो हे रेवती आणि सारंगचे व एक फोटो सदानंद सुळे व सारंगचा आहे.

रेवती होणार नागपूरची सून

सारंख लखानी हा नागपूरमधील व्यावसायिक अरुण लखानी यांचा मुलगा आहे. ते मूळचे नागपूरचेच असून रेवती ही लग्नानंतर नागपूरची सून होणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अर्जुनच्या लग्नाला यायचं हं…सचिन तेंडुलकरचं राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना निमंत्रण

‘जन गण मन’च्या आधी वाजणार ‘वंदे मातरम्’, 3 मिनिटं 10 सेकंद उभे राहणे अनिवार्य; केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली जारी

कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमध्ये घुसून अंदाधुंद गोळीबार; महिला हल्लेखोरासह 10 जणांचा मृत्यू, 25 हून अधिक जखमी

अजित पवारांची घटना प्रथमदर्शनी अपघात वाटत असली, तरी 24 तासांतील घडामोडींमुळे संशयाला जागा! – संजय राऊत

kalaram mandir nashik das navami manache shlok recitation by students

काळाराम मंदिरात ५०० विद्यार्थ्यांच्या निनादाने दुमदुमले ‘मनाचे श्लोक’; दासनवमीनिमित्त भक्तिमय सोहळा

“चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसच्या दोन गटात भानगडी सुरू राहिल्या; शेवटपर्यंत त्यांच्यामध्ये एकमत झाले नाही, त्यामुळे…”, संजय राऊत स्पष्टच बोलले

सिंचन प्रकल्पांसाठी साडेसात हजार कोटींचे कर्ज, आठ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार

10 विमानं पडली होती, अण्वस्त्र युद्धाची तयारी सुरू झालेली; हिंदुस्थान-पाक संघर्ष मीच थांबवल्याचा ट्रम्प यांचा पुनरुच्चार

पोटच्या 3 मुलांचा गळा घोटला, पत्नीला संपवलं; नंतर स्वतःला विजेचा धक्का लावून घेत मृत्युला कवटाळलं, मथुरेत हसत्या-खेळत्या कुटुंबाचा करुण अंत