बांगलादेशातील हिंसाचारात ठरवून हिंदूंना लक्ष्य केलं गेलं; विवेक रामास्वामी यांनी व्यक्त केली चिंता

हिंदुस्थानातील नेते, कलाकारांनंतर आता अमेरिकेचे उद्योजक आणि माजी रिपब्लिकन अध्यक्षपदाचे उमेदवार विवेक रामास्वामी यांनीही बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचारावर चिंता व्यक्त केली. याबाबत त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे.

बांगलादेशातील हिंसाचारात हिंदूंवर होणारा अत्याचार चुकीचा आहे. यापूर्वीही बांगलादेशने 1971 मध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी एक रक्तरंजित युद्ध लढले. यावेळी पाकिस्तानी सैनिकांनी लाखो बांगलादेशी महिलांवर बलात्कार केले. कित्येक नागरिकांची हत्या करण्यात आली. यावेळी हत्या झालेल्या लोकांबद्दल शोक व्यक्त केला गेला. त्यानंतर बांगलादेशने त्यांच्या नागरी सेवेतील नोकऱ्यांसाठी कोटा पद्धती लागू केली. 80 टक्के नोकऱ्या विशिष्ट सामाजिक गटांना (युद्धातील दिग्गज, बलात्कार पीडित, कमी प्रतिनिधित्व केलेले रहिवासी इ.) वाटल्या गेल्या. आणि फक्त 20 टक्के या मेरिटच्या आधारावर वाटल्या गेल्या होत्या, असे विवेक रामास्वामी यांनी सांगितले.

The targeted violence against Hindus in Bangladesh is wrong, it’s concerning, and it’s a cautionary tale for victimhood-laced quota systems. Here’s what happened: Bangladesh fought a bloody war for its independence in 1971. Hundreds of thousands of Bangladeshi civilians were…

