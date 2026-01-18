Tata Mumbai Marathon 2026 – मुंबई मॅरेथॉनवर इथिओपियाच्या खेळाडूंचे वर्चस्व

सामना ऑनलाईन
|

जगभरातील धावपटूंना आकर्षण असलेली ‘टाटा मुंबई मॅरेथॉन’ रविवार पार पडली. पहाटेच्या गार वाऱ्यात आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात या मॅरेथॉनला सुरुवात झाली. या स्पर्धेत इथिओपियाच्या ताडू अबाते डेमे आणि येशी कलायू चेकोले यांनी टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या 21व्या आवृत्तीमध्ये अनुक्रमे पुरुष आणि महिला एलिट गटाचे विजेतेपद पटकावले. दोन्ही गटातील पहिल्या तीन विजेत्यांनी अनुक्रमे 50,000 अमेरिकन डॉलर्स, 25,000 अमेरिकन डॉलर्स आणि 15,000 अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस जिंकले.

2019 पासून टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होत असूनही येशी चेकोले हिने कारकिर्दीत प्रथमच प्रसिद्ध मॅरेथॉन जिंकली. सुमारे एक डझन इथिओपियन महिलांनी रविवारी एकत्रित धावण्याला सुरुवात केली. त्यात गेल्या वर्षी तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेली मेडिना डेमे आर्मिनो आणि अकरा वर्षांपूर्वी दुबईमध्ये 2:20:59 सेकंद अशी वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळ नोंदवणारी शूरे डेमिसचा समावेश होता. तीन-चतुर्थांश अंतर कापले तेव्हा येशी ही किडसन आणि इतर दोन सहकारी गोजम टेसगाये आणि बिर्के डेबेले यांच्यासोबत राहिली. तिने उर्वरित धावपटूंपासून काही किलोमीटर अंतर कापले आणि मॅरेथॉनच्या अंतिम टप्प्यात एकटीने आघाडी घेत 2:25:13 सेकंद अशा वेळेसह बाजी मारली. आजवरच्या मुंबई मॅरेथॉन विजेत्यांमध्ये आतापर्यंतची पाचवी सर्वात जलद वेळ होती. पुरुषांच्या एलिट मॅरेथॉनमध्ये, केनियाच्या लिओनार्ड किप्रोटिच लँगटची सुरुवातीपासूनच गेल्या वर्षीच्या उपविजेत्या मेरहवी केसेटे (एरिट्रिया) आणि ताडू अबाटे (इथिओपिया) यांच्याशी जोरदार लढत झाली. युगांडाचा 2023 चा जागतिक मॅरेथॉन विजेता व्हिक्टर किप्लांगाट आणि इथिओपियन गाडा जेम्सिसा यांनीही अर्ध्या टप्प्यापर्यंत चांगले आव्हान निर्माण केले होते. अबाटे आणि लँगट या दोघांनीही 40 किमीच्या अंतरापर्यंत सोबत चालणे पसंत केले. केसेटे त्यांच्यापासून सुमारे 50 मीटर मागे होता. अबाटेने शेवटच्या किलोमीटरमध्ये आपला वेग वाढवला. दुसरीकडे, लँगटला बरोबरी साधण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. इथिओपियनने 2:09:55 सेकंदामध्ये अंतिम रेषा ओलांडली. लँगट हा 15 सेकंदांच्या फरकाने दुसऱ्या स्थानावर राहिला. केसेटेने (2:10:22 सेकंद) तिसरे स्थान मिळवले.

संजीवनी जाधव यांचे नाव गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून देशात अंतर धावण्याशी जोडले गेले आहे. तथापि, अंतरावर पदार्पणात मॅरेथॉनमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याने तिला खूप आनंद झाला. तिने महिला धावपटूंमध्ये एकूण दहावे आणि हिंदुस्थानी महिलांमध्ये प्रथम स्थान मिळवण्याच्या तिच्या पहिल्या प्रयत्नात 2:49:02 वेळ नोंदवली. मॅरेथॉन विजयांची हॅटट्रिक करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या अनुभवी निर्माबेन ठाकोरने 2:49:13 वाजता दुसरे स्थान मिळवले. सोनमने 2:49:24 वेळेसह तिसऱ्या स्थानावर पोहोचली. रशियामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या कार्तिक करकेराने आजच्या रेसमध्ये अनिश थापा आणि श्रीनु बुगाथा सारख्या अनेक अनुभवी हिंदुस्थानी रोड रनर्सना आश्चर्यचकित केले आणि 2:19:55 वेळेची वेळ नोंदवून मुंबईतील अव्वल हिंदुस्थानी पुरुष धावपटूचा पुरस्कार पटकावला. गतविजेत्या अनिश थापाने आणखी एक दमदार कामगिरी करत 2:20:08 वेळेसह दुसरे स्थान पटकावले आणि मुंबई मॅरेथॉनमध्ये त्याचे सातत्य आणखी दृढ केले. अनिश संपूर्ण शर्यतीतच राहिला आणि नंतर तो पोडियममध्ये स्थिरावला. हिंदुस्थानी एलिट पुरुष आणि महिला गटातील पहिल्या तीन विजेत्या खेळाडूंना अनुक्रमे 5 लाख, 4 लाख आणि 3 लाख रुपये बक्षीस मिळाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबई-गोवा महामार्गावरील हळवल येथे ट्रक पलटी होवून अपघात, वाहतूक काही काळ विस्कळीत

रत्नागिरी पोलीसांच्या ‘रेडस’ ॲपचे पहिले यश, रत्नागिरीतून हरवलेली मुलगी इगतपुरी रेल्वे स्थानकात सापडली

video

Video – ठाकरे बंधूंची युती ही आकडेवारी आणि जागांसाठी झाली नव्हती – राज ठाकरे

Photo – नवी मुंबईतील विजयी शिलेदारांचे उद्धव ठाकरे यांनी केले अभिनंदन

video

Video – एकनाथ शिंदेंच्या दारात मशाल धगधगली, शहाजी खुस्पे ठरले जायंट किलर

video

Video – लालबाग,परळ, काळाचौकीमध्ये गद्दारांना स्थान नाही- किरण तावडे

गोव्यात दोन रशियन महिलांची हत्या, आरोपीने केले धक्कादायक खुलासे

पनवेलमध्ये भाजपच्या धनशक्तीसमोर शिवसेनेच्या उमेदवारांना भरघोस मते; दुसऱ्या क्रमांकावरील शिलेदारांमुळे सत्ताधाऱ्यांना घाम

ठाण्यात महाविकास आघाडीची तगडी झुंज, अत्यंत कमी फरकाने विजय हुकला