Mumbai fire news – अंधेरीतील लोखंडवाला परिसरात 14 मजली इमारतीला आग, तिघांचा होरपळून मृत्यू

मुंबईतील अंधेरी येथे लोखंडवाला परिसरामध्ये बुधवारी सकाळी 14 मजली इमारतीला भीषण आग लागली. सकाळी आठच्या सुमारास ही आग लागली. या आगीमध्ये होरपळून तीन जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती बीएमसीने दिली आहे.

अंधेरीतील लोखंडवाला परिसरात असणाऱ्या रिया पॅलेस या 14 मजली इमारतीच्या 10व्या मजल्यावर असणाऱ्या फ्लॅटला बुधवारी सकाळी आग लागली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले. या आगीमध्ये तीन जण होरपळले होते.

तिघांनाही कूपर रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. चंद्रप्रकाश सोनी (वय – 74), कांता सोनी (वय – 74) आणि पेलुबेटा (वय – 42) अशी मृतांची नावे आहेत.

