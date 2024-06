पश्चिम बंगालमध्ये कांचनजंगा एक्सप्रेसला मालगाडी धडकली; भीषण अपघातात अनेकजण जखमी

पंश्चिम बंगालमधील रंगापानी रेल्वे स्थानकाजवळ सोमवारी सकाळी रेल्वेचा भीषण अपघात झाला. सिग्नल लागलेल्या कांचनगंगा एक्स्प्रेसला मालगाडीने मागून धडक दिली. ही टक्कर इतकी जोरदार होती की कांचनजंगा एक्स्प्रेसचे मागील तीन डबे घसरले. या अपघातात अनेक प्रवासी जखमी झाले असून एक्स्प्रेसचे मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या घटनास्थळी बचावकार्य सुरू आहे.

#WATCH | Goods train rams into Kanchenjunga Express train in Darjeeling district in West Bengal, several feared injured

Details awaited. pic.twitter.com/8rPyHxccN0

— ANI (@ANI) June 17, 2024