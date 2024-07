Train Accident News – रेल्वे अपघाताची मालिका सुरूच, काचंनजंगा एक्सप्रेस घसरली तिथेच मालगाडीचा अपघात

भारतात ट्रेनच्या अपघातांची मालिका सुरूच आहे. 17 जूनला कांचनजंगा एक्सप्रेसचा अपघात झाला होता. आता त्याच ठिकाणी मालगाडी घसरली आहे. सिलिगुडीजवळ असलेल्या रंगपानी स्थानकाजवळ हा अपघात झाला आहे.

17 जूनला पश्चिम बंगालमध्ये कांचनजंगा एक्सप्रेसची मालगाडीला धडक बसली होती. या अपघातात लोकोपायलटसह प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. ज्या ठिकाणी हा अपघाता झाला होता, त्याच ठिकाणी मालगाडी घसरली आहे. एक मालगाडी रंगपानी स्थानकाजवळ रुळावरून घसरली आहे. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. सुदैवाने यात कुठलीही जिवीतहानी झालेली नाही. इथली वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

Siliguri, West Bengal: After the Kanchenjunga rail accident on June 17, another accident occurrs at the same location, involving a freight compartment that derails near Siliguri Rangapani station. pic.twitter.com/ToR9bJAZsi

— IANS (@ians_india) July 31, 2024