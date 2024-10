लोणावळ्यात ट्रक आणि बसचा भीषण अपघात, 23 प्रवासी जखमी; 11 प्रवाशांची प्रकृती गंभीर

लोणावळ्यात मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेवर ट्रक आणि बसचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात 23 प्रवासी जखमी झाले असून त्यापैकी 11 प्रवाशांची प्रकृती गंभीर आहे.

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही बस कोल्हापूरहून मुंबईतल्या बोरिवलीत जात होती तेव्हा हा अपघात झाला. यावेळी बस चालकाला झोप लागली असावी, त्यामुळे बस कंटेनर किंवा मोठ्या ट्रेलरला धडकली. त्यामुळे 23 जण जखमी झाले असून त्यापैकी 11 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तसेच या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

Maharashtra | 23 passengers including 11 were seriously injured after a private bus collided with an unidentified container truck on the Mumbai-Pune Expressway highway near Lonavala today morning.

According to a Pune Rural Police official, “The bus was going from Kolhapur to… pic.twitter.com/oVBLaV7brT

