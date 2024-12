संसदेच्या अधिवेशनानंतर उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि राहुल गांधी मारकडवाडीत जाणार; संजय राऊत यांची माहिती

मारकडवाडी हे देशात लोकशाहीच्या लढ्याचे उदाहरण झाले आहे असे विधान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केले आहे. तसेच संसदेच्या अधिवेशनानंतर मारकडवाडीत उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि राहुल गांधी जाणार आहेत असेही संजय राऊत म्हणाले.

द वायरला मुलाखत देताना संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रात गावागावातले लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. गावागावातल्या ग्रामपंचायतींनी मागणी केली आहे की मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्या. सोलापुरात मारकडवाडी हे गाव चर्चेत आहे. तिथे विरोधी पक्षाचा उमेदवार उत्तमराव जानकर जिंकून आले आहेत. तरी त्यांनी पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. विक्रोळीतून सुनिल राऊत यांचा विजय झाला आहे, तरी त्यांनी पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. जिंकल्यानंतरही काही उमेदवारांनी म्हटलं आहे की आमचे मताधिक्य घटले आहे.

