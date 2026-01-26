उत्तराखंडमध्ये मोठी घोषणा: गंगोत्री धाम येथे बिगर हिंदूंना प्रवेशबंदी, मंदिर समितीचा निर्णय

सामना ऑनलाईन
|
gangotri dham non-hindu ban

उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध गंगोत्री धाममध्ये बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय श्री गंगोत्री मंदिर समितीने घेतला आहे. रविवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, केवळ मुख्य मंदिरच नाही तर देवीचे हिवाळी निवासस्थान असलेल्या मुखबा क्षेत्रातही ही बंदी लागू असेल.

बद्रीनाथ-केदारनाथबाबतही हालचाली

गंगोत्रीनंतर आता बद्रीनाथ आणि केदारनाथ धामसह समितीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व मंदिरांमध्ये बिगर हिंदूंना प्रवेश नाकारण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, आगामी बोर्ड बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हरिद्वार आणि ऋषिकेश ‘सनातन पवित्र शहरे’

केवळ मंदिरेच नव्हे, तर हरिद्वारमधील १०५ घाटांवरही बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. गंगा सभा आणि काही साधू-संतांनी केलेल्या मागणीनंतर सरकार यावर विचार करत असून, हरिद्वार आणि ऋषिकेशला ‘सनातन पवित्र शहरे’ म्हणून घोषित करण्याची योजना आहे.

राजकारण तापले

या निर्णयावर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली असून, सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे म्हटले आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनी यावर टीका केली असून, भाजपकडे निवडणुकीसाठी कोणतेही मुद्दे उरले नसल्याने अशा प्रकारचे अजेंडे राबवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

छत्तीसगडमध्ये माओवाद्यांविरोधी कारवाईदरम्यान सहा स्फोट, 11 जवान जखमी

वाराणसीत मणिकर्णिका घाट तोडल्याप्रकरणी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महाविकास आघाडीचा मूकमोर्चा, सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे अंबादास दानवे यांचे आवाहन

निवडणूक असलेल्या राज्यांनाच पद्म पुरस्कारात प्राधान्य, कार्ति चिदंबरम यांची केंद्रावर टीका

मुंबईची हवा आरोग्याला हानीकारक, प्रदूषण नियंत्रणं मंडळाची धक्कादायक आकडेवारी

फिलिपिन्समध्ये मोठी दुर्घटना; 359 प्रवाशांना घेऊन निघालेली बोट बुडाली, 15 जणांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता

घरांच्या टंचाईवर मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉन एकत्र; सरकारला दिला कडक इशारा

बेकायदेशीर राहत असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई करताना पोलिसांचाच सोनं आणि पैश्यांवर डल्ला, चार पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक

‘धुरंधर’मधील अभिनेत्याला अटक; घरकाम करणाऱ्या महिलेवर १० वर्षे लैंगिक अत्याचाराचा आरोप

महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा वाढला, तर उत्तर प्रदेशला कर्ज कमी करण्यात यश; RBI ने दिली आकडेवारी