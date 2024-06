Video जुहू चौपाटीवर बुडणाऱ्या दोघांना लाईफगार्डने वाचवले, पाहा थरारक व्हिडीओ

सध्या पावसाच्या दिवसात समुद्रापासून दूर रहा असे आवाहन अनेकदा प्रशासनाकडून करण्यात येते. मात्र तरिही काही अतिहौशींना उधळलेल्या समुद्रात पोहण्याचा मोह आवरत नाही. अशाच दोघांना आज जुहू चौपाटीवरील लाईफगार्ड्सनी बुडता बुडता वाचवले. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे.

Mumbai: Two youths were rescued from drowning at Juhu Beach. Atharv (17) and Shreyas (16) accompanied by three friends, were strolling along the beach when lifeguards intervened and saved them from drowning pic.twitter.com/VWmhNca5So

