Waqf Bill 2024 – महाराष्ट्र, हरयाणातील निवडणुकांवर डोळा ठेवून तुम्ही विधेयक आणलं; वेणुगोपालांनी मोदी सरकारवर डागली तोफ

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आज वक्फ सुधारित विधेयक 2024 ( Waqf Amendment Bill 2024 ) लोकसभेत मांडले. या विधेकावरून लोकसभेत मोठा गदारोळ होऊन चर्चेदरम्यान जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या विधेयकावरून मोदी सरकारच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला. काँग्रेस नेते खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी लोकसभेत गंभीर आरोप करत तोफ डागली.

वक्फ सुधारित विधेयकावरून विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकावर मतविभाजनाची मागणी केली. लोकसभेत विरोधी पक्षांनी घेरल्याने आणि कोंडी होत असल्याचे पाहून मोदी सरकारवर एक पाऊल मागे घेण्याची वेळ आली. विरोधकांनी जोरदार टीका केल्याने आणि गंभीर आक्षेप नोंदवल्यानंतर अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजीजू यांनी हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आता हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे म्हणजेच जेपीसीकडे पाठवण्यात येणार आहे. आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हे सर्व नेत्यांशी चर्चा करून जेपीसी स्थापन करतील.

Congress MP KC Venugopal says, “…We are Hindus but at the same time, we respect the faith of other religions. This bill is specialized for the Maharashtra, Haryana elections. You do not understand that last time the… pic.twitter.com/cTrybNbRWo

