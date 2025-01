अमेरिकेत विमान अपघातात 19 जणांचा मृत्यू, 4 प्रवाशांना वाचविण्यात यश; बचावकार्य सुरु

अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीतील रेगन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धावपट्टीजवळ एक प्रवासी विमान अमेरिकन लष्कराच्या ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टरला धडकल्याने भीषण अपघात झाला आहे. यानंतर विमान आणि हेलिकॉप्टर पोटोमॅक नदीत कोसळले. या विमानात 64 प्रवाश्यांसह 4 क्रू मेंबर्स होते. आतापर्यंत या अपघातात 19 जणांचा मृत्यू झाला असून बचावकार्य सुरु आहे.मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

बीएनओच्या अहवालानुसार, विमान अपघातानंतर 64 पैकी चार जणांना वाचविण्यात यश आले आहे. तर नदीतून आतापर्यंत 19 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. अमेरिकन एअरलाइन्सचे हे विमान विचिटा, कॅनसस येथून उड्डाण करत वॉशिंग्टन डीसीला येत होते. धावपट्टीवर लँडिंग करताना हे विमान अमेरिकन लष्कराच्या ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टरला धडकले. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, विमान उजवीकडे झुकल्यानंतर अचानक आग लागली आणि ते वेगाने नदीत कोसळले. या आपत्कालीन परिस्थितीत, मेट्रोपॉलिटन पोलिस विभाग (एमपीडी) इतर एजन्सींना मदत आणि बचाव कार्यात सहकार्य करत आहे.

जेव्हा विमान पाहिले तेव्हा काहीच वाटले नाही. पण काही क्षणात विमान 90 अंशांपेक्षा जास्त झुकले आणि त्यानंतर टक्कर होऊन आग लागल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सीएनएनला दिलेल्या माहितीत सांगितले.

