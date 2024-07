महाराष्ट्रात पुढील 4-5 दिवस मुसळधार पाऊस! हवामान विभागाचा इशारा; पुण्याला ऑरेंज अलर्ट जारी

मुंबई, ठाणे, रायगड आणि कोकण किनारपट्टीसह पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत दोन-तीन दिवसांपूर्वी तुफान पाऊस झाला. सलग तीन ते चार दिवस पडणाऱ्या पावसाने राज्यातील अनेक नद्यांना पूर आला. आता काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिले आहे.

27 July, satellite obs in last few hrs together indicating the formation & movement of cloud bands. pic.twitter.com/g7FzGjb90e

पश्चिम बंगालच्या उपसागरात ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र पश्चिम बंगाल आणि उत्तर ओडिशावर सक्रिय आहे. हे क्षेत्र पुढील 24 तासांत वायव्येकडे सरकत आहे. तर पश्चिम किनारपट्टीवर गुजरात ते केरळदरम्यान समुद्रसपाटीला समांतर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. यामुळे विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात आज आणि उद्या काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यत आहे, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

27 July, Rainfall alerts by IMD for next 4,5 days for Maharashtra. pic.twitter.com/Sg0sjruh40

महाराष्ट्रात पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख के. एस. होसाळीकर यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली आहे. होसाळीकर यांनी ट्विटमध्ये 27 जुलै ते 30 जुलै या चार दिवसांचा हवामान अंदाज नकाशातून दर्शवला आहे.

27 Jul, 2 pm light to mod rainfall since morning over Pune district. Cloudy sky.

Orange alert, heavy to very heavy rains possibility for Pune for next 24 hrs especially for ghat areas please. pic.twitter.com/EoAFXHGE7H

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) July 27, 2024