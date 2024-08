केदारनाथमध्ये रायगडातील 10 भाविक अडकले, महाराष्ट्रातील 120 जणांचा समावेश

केदारनाथमध्ये दरड कोसळली आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर हजारो भाविकांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले आहे. केदारनाथमध्ये महाराष्ट्रातले 120 भाविक अडकले आहेत. त्यापैकी 10 भाविक हे रायगड जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत.

#आपदा_सेवा_सदैव_सर्वत्र 🇮🇳#cloudburst #Kedarnath

To facilitate the successful evacuation of stranded pilgrims, 15 NDRF teams are developing tracks and alternate pathways to safer locations. #RescueOperation #SafetyFirst@NDRFHQ @ukcmo @DmRudraprayag @ANI@PIBHomeAffairs pic.twitter.com/TVvKJTt49d

— 15BN NDRF GADARPUR , UDHAM SINGH NAGAR🇮🇳 (@15bnNdrf) August 3, 2024