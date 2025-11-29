शाळेत आली AI Teacher ‘सोफी’, 17 वर्षाच्या विद्यार्थ्याने बनवला रोबोट

सामना ऑनलाईन
|

आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स हा आजकाल नेहमी चर्चेत असलेला विषय झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात AI हा सर्वाधिक चर्चेत असलेला ट्रेंड बनला आहे. केरळ नंतर आता उत्तर प्रदेशातील एका 17 वर्षीय विद्यार्थ्याची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. या विद्यार्थ्याने सोफी नावाची AI शिक्षिका तयार केली आहे. एका मुलाखतीत त्याने हा रोबोट कसा बनवला आणि तो काय करू शकतो हे सांगितले. त्याचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून त्यांच्या बुद्धीमत्तेचे आणि कलेचे कौतुक केले जात आहे.

सोफी असे या शिक्षिकेचे नाव आहे. सोफीला कोणतेही प्रश्न विचारले तर ती त्याची अचूक उत्तरे देते. ही सर्वगुण संपन्न AI शिक्षिका आदित्य कुमार नावाच्या एका विद्यार्थ्याने तयार केली आहे. सोफी केवळ विद्यार्थ्यांना शिकवत नाही तर शाळेत सर्वांची आवडती शिक्षिका बनली आहे. ही शिक्षिका सध्या फक्त बोलत असली तरी लवकरच ती लिहायला देखील शिकणार असल्याचे आदित्य म्हणाला आहे.

आदित्यने ही रोबोट शिक्षिका बनवण्यासाठी एलएलएम चिपसेटचा वापर केला आहे. ही चिपसेट मोठ्या टेक कंपन्या त्यांच्या स्मार्ट रोबोटमध्ये वापरतात असे आदित्यने सांगितले. यावेळी आदित्यने सोफीला स्वत:ची ओळख करून देण्यासाठी सांगितले. तेव्हा ती म्हणाली की, “मी एक एआय शिक्षक रोबोट आहे. माझे नाव सोफी आहे आणि मला आदित्यने बनवले आहे. मी बुलंदशहरमधील शिवचरण इंटर कॉलेजमध्ये शिकवते… हो, मी विद्यार्थ्यांना चांगले शिकवू शकते, असे तिने सांगितले.

सध्या या सोफीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय. यासोबत आदित्यच्या या कलेचे देखील कौतुक केले जात आहे. गेल्या वर्षी केरळमधील एका शाळेत अशीच एक AI रोबोट शिक्षिका तयार केली होती.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Kankavli Nagar Panchayat Election – कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची गस्त वाढली

किती अव्वल खेळाडू देशांतर्गत क्रिकेट खेळतात? दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवनांतर कपिल देव भडकले

दुपारच्या जेवणानंतर सुस्ती येत असल्यास करुन बघा हे उपाय

हिवाळ्यात मेथीच्या भाजीला सूपरफूड का म्हणतात, जाणून घ्या

Karnataka Power Tussle – एकत्र ब्रेकफास्ट, एकत्रच पत्रकार परिषद; सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष मिटणार?

कियारा अडवाणीने मुलीचे नाव ठेवले सरायाह

नांदेडात भाजपला ‘बी’ टीमच्या कुबड्या! महायुतीमध्येच तुफान हाणामारी, चिखलफेक

मध्य वैतरणा धरणावर प्रकल्पग्रस्तांची धडक; मोखाड्यातील ६१ आदिवासी कुटुंबे बाधित, १८ वर्षांच्या बुडित कृषी मजुरीचा मोबदला नाही

हिंदुस्थान रशियाकडून 300 क्षेपणास्त्र घेणार, ‘एस-400’ मिसाईल खरेदीचा प्रस्ताव