Unnao accident – भीषण अपघातात बसचे 2 तुकडे; साखरझोपेतील 18 प्रवाशांचा मृत्यू, हादरवणारा व्हिडीओ व्हायरल

उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव येथे भीषण अपघात झाला आहे. आग्रा-लखनऊ महामार्गावर स्लिपर बस आणि दुधाच्या टँकरमध्ये जोरदार धडक झाली. यात बसमधील 18 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये दोन महिला आणि लहान बाळाचा समावेश आहे.

या भीषण अपघातामध्ये 20 हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातग्रस्त बस बिहारहून दिल्लीला जात होती. बुधवारी पहाटे बेहडा मुजावर स्थानकांतर्गत येणाऱ्या गढा गावाजवळ बस आणि टँकरची धडक झाली. अपघातानंतर बसचे अक्षरश: दोन तुकडे झाले. पहाटे साखरझोपेत असमाऱ्या 18 प्रवाशांवर काळाने झडप घातली. अपघातानंतर घटनास्थळी मृतदेह आणि प्रवाशांच्या सामानाचा खच पडला होता.

#UPDATE | 18 people died after a double-decker bus going from Bihar to Delhi, hit a milk tanker at around 05:15 AM on the Agra-Lucknow Expressway under Behtamujawar PS area. On receiving the information of the incident, police reached the spot, took out all the injured and…

