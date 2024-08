नेपाळमध्ये मृत पावलेल्या 25 भाविकांचे मृतदेह विमानाने महाराष्ट्रात आणणार, प्रशासनाची माहिती

नेपाळमध्ये बसला अपघात होऊन महाराष्ट्रातल्या 25 जणांचा मृत्यू झाला होता. आता या सर्व भाविकांचे मृतदेह विमानाने महाराष्ट्रात आणले जाणार आहेत.

नेपाळमध्ये झालेल्या अपघातात चालक मुर्तझा आणि कंडक्टर रामजीत यांचाही मृत्यू झाला होता. दोघेही उत्तर प्रदेशचे रहिवासी असून त्यांचे मृतदेह त्यांच्या निवासस्थानी पाठवण्यात आले आहे.

Nepal bus accident | The bodies of driver Murtaza and conductor Ramjeet from Kushinagar have left for the Nepal-India border by vehicle from Chitwan, Nepal. All the passengers are being brought to Gorakhpur under the supervision of police escort and ADM. Arrangements for food and… pic.twitter.com/tWPbsdacjn

— ANI (@ANI) August 24, 2024