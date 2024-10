बिहारमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने 25 जणांचा मृत्यू, 12 जणांना अटक

बिहारमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. बिहारमध्ये दारूबंदी असूनही बेकायदेशीररित्या दारू विकली जाते. विषारी दारू प्यायल्यामुळे 25 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत 12 जणांना अटक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिवान जिल्ह्यात 20 तर छपरा जिल्ह्यात 5 जणांचा विषारी दारुमुळे मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत 12 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

Bihar CM Nitish Kumar conducted a high-level review for the spurious liquor incident that happened yesterday in Siwan and Saran districts. After the review, CM directed the Secretary of the Prohibition, Excise and Registration Department to go to the spot and gather information… pic.twitter.com/QmFZ2PBcnD

— ANI (@ANI) October 17, 2024