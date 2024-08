जम्मू-कश्मीरच्या कुपवाडामध्ये चकमक, तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू-कश्मीरमधील कुपवाडामध्ये दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तीन दहशतवादी ठार झाले आहेत. सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.

लष्कराच्या चिनार कॉर्प्सने दिलेल्या माहितीनुसार, कुपवाडामध्ये एकाचवेळी दोन ठिकाणी सुरक्षा दलाचे जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये धुमश्चक्री उडाली. माछिल सेक्टरमध्ये झालेल्या चकमकीमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला, तर तंगधार सेक्टरमध्ये एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घालण्यात आले.

“Based on intelligence inputs with respect to likely infiltration bids, a Joint Operation was launched by the Indian Army & J&K Police on the intervening night of August 28-29 in the general area Machhal, Kupwara. The suspicious movement was observed in bad weather and was… pic.twitter.com/sX2lO2V1PV

— ANI (@ANI) August 29, 2024