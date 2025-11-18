लोकलचा खोटा पास काढणं पडलं महागात, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

सीएसएमटी रेल्वे पोलिसांनी शमिम सलीम शेख (32) याच्याविरुद्ध तीन महिन्यांसाठी वैध असलेला बनावट रेल्वे पास बनवल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. टीसी सुजाता काळगावकर (42) यांनी त्यांना पकडले असून 15 नोव्हेंबर रोजी ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
15 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता सेंट्रल रेल्वेच्या टीसी सुजाता काळगावकर यांनी एका प्रवाशाला बनावट सिझन तिकीटासह प्रवास करताना पकडले. काळगावकर या सीएसएमटी–कल्याण स्पेशल स्क्वॉडमध्ये कार्यरत असून, त्या वेळी मस्जिद बंदर स्टेशनवर तिकीट तपासणीची जबाबदारी सांभाळत होत्या.
प्रवाशाने दुसऱ्या वर्गाचा त्रैमासिक पास तिकीट (क्र. UFV-291148415) दाखवले, जे सीएसटीएम ते दादर या मार्गासाठी 20 ऑगस्ट 2025 ते 19 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत वैध असल्याचे त्यावर नमूद होते.
संशय आल्याने काळगावकर यांनी त्या प्रवाशाला हा पास कुठून काढला अशी विचारणा केली. प्रवाशाने ते मस्जिद बंदर स्टेशनवरून घेतल्याचे सांगितले, मात्र तिकीटावर भायखळा हा स्टेशन कोड दिसत होता. पुढे चौकशी केल्यावर प्रवासी स्वतःचे नाव शमिम शेख असे सांगत होता, तर तिकीटावर मोहम्मद दिलशाद असे नाव होते.
यानंतर काळगावकर यांना तिकीट बनावट असल्याची खात्री झाली. त्यांनी त्वरित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली आणि त्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले. पुढे भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कलम 318(2) (फसवणूक) तसेच इतर संबंधित कलमांनुसार एफआयआर नोंदवण्यात आला.