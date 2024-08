जयपूरमध्ये दिल्लीची पुनरावृत्ती; बेसमेंटमध्ये पाणी भरल्याने 8 वर्षीय चिमुरड्यासह तिघांचा मृत्यू

राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. यामुळे रस्ते, विमानतळ, रेल्वे स्थानक जलमय झाले असून पोलीस स्थानकासंह रुग्णालयांमध्येही पाणी घुसले आहे. मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेले असतानाच जयपूरमध्येही दिल्लीसारख्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली आहे. शहरातील विश्वकर्म भागात बेसमेंटमझ्ये पाणी भरल्याने तिघांचा मृत्यू झाला आहे. याच एका 4 वर्षीय चिमुरड्याचाही समावेश आहे. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच प्रशासन आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली व बेसमेंटमधील पाणी काढण्यास सुरुवात केली.

जयपूरमध्ये यंदा पहिल्यांदाच मुसळधार पाऊस कोसळला. पहिल्याच पावसामध्ये शहरातील सखल भागांमध्ये पाणी साचले. दिल्लीतील जुन्या राजेंद्र भागातील कोचिंग सेंटरच्या बेसमेंटमध्ये पाणी साचल्याने तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्याचप्रमाणे जयपूरच्या विश्वकर्मा भागातील एका बेसमेंटमध्ये पावसाचे पाणी भरले आणि तिघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन प्रौढांसह एका लहान मुलाचा समावेश आहे. सात तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले आहे.

#WATCH | Asrar Ahmed, Member, Civil Defence says, “Today morning we received the information, when we reached the spot, there was 30 feet water here…currently we are reducing the water and then we will go inside and start the rescue operation in the basement. 3 people have been… pic.twitter.com/5rPIJT2Uoc

— ANI (@ANI) August 1, 2024