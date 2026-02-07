यूपीएससी परीक्षा अधिसूचनेत तब्बल 40 चुका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा परीक्षा 2026 ची अधिसूचना जारी केली असून या अधिसूचनेतच एक दोन नव्हे, तर तब्बल 40 चुका आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. एवढय़ा मोठय़ा परीक्षेत 40 चुका कशा काय आढळू शकतात, त्याकडे कोणाचेच कसे लक्ष गेले नाही? असा सवाल आता विचारला जात आहे. अधिसूचनेतील पान दोनवर ‘Examination’ ऐवजी ‘Examinaiton’ आणि ‘candidates’ ऐवजी ‘cadidates’ असे लिहिले आहे, तर पान सातवर ‘Benchmark’ ऐवजी ‘Bechmark’, ‘Functional’ ऐवजी ‘Functinal’ आणि पान आठवर ‘Abbreviations’ ऐवजी ‘Abbriviations’ असे लिहिले आहे. युजर्स हे सर्व स्क्रीनशॉट शेअर करून आयोगाला ट्रोल करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

क्रिप्टो करन्सीमध्ये मोठी उलथापालथ, गुंतवणूकदारांचे 18 लाख कोटी बुडाले

जबाबदार देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 16वे; सिंगापूर पहिल्या, स्वित्झर्लंड दुसऱ्या स्थानी

अमेरिकन नागरिकांनी तत्काळ इराण सोडावे, दूतावासाकडून स्पष्ट सूचना; फोन चार्ज करण्याचेही आवाहन

जपानमध्ये बर्फवृष्टीचा कहर, 35 जणांचा मृत्यू

पंतप्रधानांचे विदेश दौरे परराष्ट्र मंत्र्यांपेक्षा जास्त, मोदी आजपासून मलेशिया दौऱ्यावर

सरकारी वकिलांच्या मानधनात वाढ, फेब्रुवारीपासून सुधारित फी लागू

हायप्रोफाईल स्नॅचर गजाआड

पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार, म्हाडा 15 फेब्रुवारीपासून रहिवाशांना भाडे देणार

प्रवाशावर दगड फेकणाऱ्या मजुराला अटक