Jammu Kashmir Election – जम्मू कश्मीरमध्ये पहिल्या टप्प्यात 58 टक्के मतदान, पुलवामात सर्वात कमी मतदानाची नोंद

जम्मू कश्मीरमध्ये दहा वर्षांनंतर निवडणूक घेण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 58 टक्के मतदान झाले आहे. ज्या पुलवामात पाच वर्षांपूर्वी दहशतवादी हल्ला झाला होता त्या भागात सर्वात कमी मतदानाची नोंद झाली आहे.

2019 साली केंद्र सरकारने जम्मू कश्मीर मधले कलम 370 हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच निवडणूक घेण्यात येत आहे. सकाळी सात वाजल्यापासून निवडणुकीला सुरूवात झाली. पहिल्या टप्प्यात कश्मीरच्या 16 आणि जम्मूच्या 8 जागांचा समावेश आहे.

Jammu & Kashmir Assembly Polls 2024 |As of 7:30 PM, in phase-I elections, the voter turnout stands at 58.85% with Kishtwar witnessing the highest voting percentage – 77.23% and Pulwama the lowest – 46.03% (approximate): Election Commission of India https://t.co/sHJowiHxWC pic.twitter.com/2PU471ZL4Q

