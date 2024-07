मोठी बातमी: महिन्याभरापूर्वी कश्मीर खोऱ्यात 60 प्रशिक्षित घुसखोर शिरले, लष्कराच्या माजी अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती

जम्मू कश्मीरमध्ये गेल्या महिनाभरापासून सतत दहशतवादी हल्ले, चकमकी सुरू असून आतापर्यंत महिनाभरात दहा जवान शहीद झाले आहेत. त्यामुळे सध्या कश्मीर खोऱ्यातील वातावरण हे दहशतपूर्ण आहे. अशातच एक मोठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या महिनाभरात पाकिस्तानातून तब्बल 60 प्रशिक्षित आणि अत्याधुनिक शस्त्र असलेले घुसखोर कश्मीर खोऱ्यात घुसले आहे. लष्कराचे माजी अधिकारी मेजर जनरल पी के सेहगल यांनी ही माहिती पीटीआयला दिली आहे.

