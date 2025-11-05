कुलाबा कॉजवेतून 67 अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवले, पालिकेची धडक कारवाई

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) बुधवारी दक्षिण मुंबईतील कुलाबा कॉजवे परिसरातून 67 अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवले. शहरातील सर्वाधिक लोकप्रिय खरेदी व पर्यटन क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या या रस्त्यावर गर्दी कमी करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या ही दुसरी मोठ्या प्रमाणावरची मोहिम असून, यापूर्वी जुलै महिन्यात 60 अनधिकृत विक्रेत्यांना हटवण्यात आले होते.
एका पालिका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, या मोहिमेचा उद्देश सार्वजनिक जागा मोकळ्या करणे आणि नेहमीच मोठी पादचारी व वाहनांची गर्दी असणाऱ्या या अरुंद रस्त्यावर हालचाल सुलभ करणे हा होता.
बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, या ताज्या कारवाईचे कारण म्हणजे वाहतूक पोलिसांकडून रस्त्याच्या अरुंद होत चाललेल्या जागेबाबत आणि अतिक्रमणांमुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या धोक्यांबाबत वारंवार येणाऱ्या तक्रारी होत्या.
“आम्हाला वाहतूक विभागाकडून तक्रारी मिळाल्या की फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावरची जागा कमी झाली असून त्यामुळे पादचारी आणि वाहनचालक दोघांनाही धोका निर्माण होत आहे. या रस्त्यांवर बीईएसटी बससारखी मोठी वाहने चालतात, त्यामुळे पदपथ आणि रस्ते अडथळामुक्त ठेवण्यासाठी अतिक्रमण हटवणे आवश्यक होते,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्या अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की, गर्दीच्या या बाजारपेठेत शिस्त आणि मोकळेपणा टिकवण्यासाठी येत्या काही आठवड्यांतही अशीच अतिक्रमणविरोधी मोहिम सुरू राहणार आहे.