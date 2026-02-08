मतदानाचा हक्क बजावलल्यानंतर मतदाराचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, लातूरमधल्या घटनेमुळे परिसरात हळहळ

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावून परतताना 84 वर्षीय ज्येष्ठ मतदाराचा मतदान केंद्र परिसरात हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना लातूरच्या निलंगा तालुक्यात घडली आहे.

विश्वनाथ शरणप्पा तुपडे (वय 84, रा. औराद शहाजानी, ता. निलंगा) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. शनिवारी दुपारी सुमारे 3 वाजता ते अत्यंत उत्साहाने मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावर आले होते. मात्र, केंद्रावर व्हीलचेअर मोडलेल्या अवस्थेत असल्याने त्यांना चालतच आत जावे लागले.

मतदान करून घरी परतत असताना त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. छातीत त्रास सुरू झाल्याने केंद्राबाहेरील प्रवेशद्वाराजवळच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते जमिनीवर कोसळले. उपस्थित नागरिकांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली.

यावेळी पंचायत समिती गणाचे उमेदवार डॉ. मल्लिकार्जुन शंकद यांनी त्वरित तुपडे यांना सीपीआर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांचा जीव वाचविण्यात यश आले नाही. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली. तुपडे यांच्यावर रविवारी सकाळी 11 वाजता औराद शहाजानी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

दरम्यान, मतदान केंद्रावर ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. काही ज्येष्ठांनी मतदान केंद्रावर येणे टाळले. 84 वर्षीय सिद्रामप्पा लातुरे हेही मतदानासाठी आले होते; मात्र व्हीलचेअर मोडलेली असल्याने त्यांनी वॉकरच्या सहाय्याने केंद्रात जाऊन मतदान केले. नंतर दुसरी व्हीलचेअर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे झोनल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

T-20 World Cup 2026 – तू वेडा आहेस का! नाणेफेकीच्या कौलापूर्वी रोहित-सूर्याची भन्नाट जुगलबंदी कॅमेऱ्यात कैद

Mahashivratri 2026 – महाशिवरात्रीला शिवभक्तांना भीमाशंकराचे दर्शन होणार नाही; जाणून घ्या कारण…

कुठल्याही जातीची व्यक्ती सरसंघचालक होऊ शकते, मोहन भागवत यांचे विधान

वैभव सूर्यवंशीसह हिंदुस्थानच्या दोन खेळाडूंची ICC च्या सर्वोत्तम संघात वर्णी, कर्णधारपद कोणाला मिळालं?

Ratnagiri News – जगप्रसिद्ध ‘देवगड हापूस आंबा’ नव्या संकटात; मोहोर कोळश्यासारखा काळा बनला, बागायतदार धास्तावले

आनंद, उत्साह आणि जल्लोष क्षणात मावळला! झुलता पाळणा कोसळून पोलीस अधिकाऱ्याचा मृ्त्यू; अनेक गंभीर जखमी

जालन्यात तीन लाखांचा गुटखा जप्त; बदनापूर पोलिसांची कारवाई

ओला उबर चालकांचा संप, प्रवाशांचे हाल; रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून प्रवाशांची लूट

पुरुषाने बुरखा घालून महिलांच्या डब्यातून केला प्रवास, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल