Jammu-Kashmir : दहशतवादी आणि सैन्यामध्ये चकमक; एक जवान शहीद, एक जखमी

जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादी आणि सैन्यामध्ये झालेल्या चकमकीत एक जवान शहीद झाला तर एक जवान जखमी झाला आहे. कुलगाममधील मुदरगाम परिसरात तीन ते चार दहशतवादी घुसल्याची माहिती मिळते. या दहशतवाद्यांसोबत सैन्य दलाच्या जवानांची चकमक झाली. चकमकीत दोन जवान जखमी झाले. जखमी जवानांना तात्काळ नजीकच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचाराआधीच एका जवानाचा मृत्यू झाला. तर अन्य जखमी जवानावर उपचार सुरू आहेत.

