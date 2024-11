पर्यावरणमंत्र्यांवर राजकीय प्रदूषण करण्याची जबाबदारी; आदित्य ठाकरे यांचा भाजपला टोला

सध्या देशभरात राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाचा विषय चर्चेत आला आहे. दिल्लीतील हवा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाली आहे. तसेच गंगा, यमुना आणि देशातील इतर नद्याही प्रदूषित झाल्या आहेत. तसेच भाजपकडून देशभराच राजकीय प्रदूषणही पसरवण्यात येत आहे. यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी जबरदस्त टोला लगावला आहे.

Have you heard from the Union Environment Minister about the pollution in the states?

No.

Because he has been given the responsibility of political pollution by his party.

Shame.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 18, 2024