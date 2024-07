मुंबई पोलिसांवर खड्डे बुजवण्याची वेळ; कुठे गेले मिंध्यांचे कंत्राटदार मित्र? आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल

राज्यात तीन दिवसापासून पावसाने झोडपून काढले आहे. या पावसाचा कोकण आणि मुंबईला सर्वाधिक फटका बसला आहे. तसेच अनेक महामार्गांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. मिंधे सरकारने त्यांच्या कंत्राटदार मित्रांसाठी रस्त्याच्या कामाच्या निविदा वाटल्या होत्या. त्यामुळे मुंबईतील सर्वच रस्त्यांवर खोदकाम करण्यात आले होते. शहरातील या रस्ते घोटाळ्याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आवाज उठवला होता. आता आदित्य ठाकरे यांनी रस्त्याची दुरवस्था उघड करत मिंध्यांचे कंत्राटदार मित्र कुठे गेले असा संतप्त सवाल केला आहे.

Instead of the contractor friends of the bjp and mindhe regime, the police is being made to fill potholes.

Ever seen a contractor or contracting firm owner on the road being made to fill such potholes by the regime? https://t.co/DpgNbWtioR

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 21, 2024