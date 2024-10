मुंबई लुटू देणार नाही, मिंधे सरकार हुतात्मा स्मारक विकून अदानीचा ‘A’ आणि बिल्डरचा ‘B’ लावतील, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

मिंधे सरकारने आता मुंबईतल्या मुंबई महापालिकेच्या जागा विकायला काढल्या आहेत. काही दिवसांनी मिंधे सरकार हुतात्मा स्मारक विकून अदानीचा ‘A’ आणि बिल्डरचा ‘B’ लावतील. इतकंच नाही तर सर्व कोळीवाडे विकून एखाद्या बिल्डरच्या घशात घालतील, असा हल्लाबोल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात महाराष्ट्रातली कायदा-सुव्यवस्था बिघडली आहे, अशी टीकाही आदित्य ठाकरे यांनी केली.

The sale of Mumbai by eknath shinde regime to his favourite builders and contractors.

The @mybmc has now decided to auction

🚨 Chhatrapati Shivaji Maharaj Mandai (Market)

🚨 Malabar Hill @myBESTElectric Receiving Station

🚨 Worli Asphalt Plant

To raise funds and make up for…

