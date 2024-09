BMC कॅडरवर अन्याय का? महापालिका उपायुक्तांच्या नियुक्ती संदर्भातील निर्णयावरून आदित्य ठाकरेंचा सवाल

मुंबई महापालिकेच्या उपायुक्त पदी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावरून शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी निशाणा साधला आहे. सोशल मीडिया साइट X वरून त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले आहे. भाजपच्या कार्यकाळात अशा प्रकारे अधिकारी लादण्याच्या प्रकारावर आदित्य ठाकरेंनी घणाघात केला आहे.

The bjp regime in Maharashtra has imposed a state govt employee on to the @mybmc cadre by making her DMC improvement.

The Deputy Municipal Commissioner’s posts have always been very very well managed by the BMC’s own cadre for decades, and have served the people.

Why this…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 23, 2024