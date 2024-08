अखेर महापालिकेनं आम्ही आणलेली योजना स्वीकारली, आदित्य ठाकरेंची खणखणीत पोस्ट

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना कालाघोडा पादचारी मार्गाची संकल्पनेला महापालिकेने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता काळाघोडा हे आता शनिवार व रविवारी संध्याकाळी मुंबईतील पहिले वाहनमुक्त पादचारी क्षेत्र होणार आहे. त्याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी एक पोस्ट शेअर करत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ”अखेर मुंबई महापालिकेनं आम्ही आणलेली योजना स्वीकारली ते पाहून मला आनंद झाला असं आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या X पोस्ट मध्ये म्हंटलं आहे.

I’m glad to see that the @mybmc is finally initiating the Kala Ghoda Pedestrian project.

This was something I had proposed to BMC, back as tourism minister, post covid times, just before our govt was toppled, on the lines of what we were doing in Mahabaleshwar’s market streets.…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 19, 2024