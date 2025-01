महाराष्ट्राचा अपमान करत रहायचा आहे का? नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणावरून आदित्य ठाकरेंचा केंद्राला खरमरीत सवाल

आज दिवंगत लोकनेते श्री. दि.बा. पाटील यांची जयंती आहे. यानिमित्ताने शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी त्यांचे स्मरण करतानाच केंद्रातील भाजपवर निशाणा साधला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉम X वर आदित्य ठाकरे यांनी एक खरमरीत पोस्ट लिहिली आहे.

2022 मध्ये, महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव श्री. डी.बी. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि केंद्र सरकारला शिफारस पाठवली. पण अद्यापही केंद्र सरकारकडे ही शिफारस मंजुरीसाठी पडून आहे.

तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तसेच आपण केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांना (तेव्हाचे आणि आताचे) आठवण करून देण्यासाठी वेळोवेळी पत्र लिहिली असूनही, ती शिफारस प्रलंबित असल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला आहे.

तसेच नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी आज च्या खास प्रसंगी हा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी विनंती देखील त्यांनी यावेळी केली आहे.

It is the birth anniversary of Shri DB Patil.

In 2022, the MVA Government cabinet decided to name the Navi Mumbai International Airport as Shri DB Patil International Airport and sent the recommendation to the Union government.

The status: pending for approval from Govt of…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 13, 2025