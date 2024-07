कालचं सेलिब्रेशन हा BCCI साठी स्पष्ट संदेश, वर्ल्डकप फायनल मुंबईतच हवी! आदित्य ठाकरे गरजले

टी-20 वर्ल्डकप विजेत्या संघाचे गुरुवारी मुंबईत अभूतपूर्व स्वागत झाले. रोहित सेनेच्या स्वागतासाठी मरीन लाईन्सच्या समुद्रकिनारी मुंबई व उपनगरातील क्रीडाप्रेमींचा महासागर लोटला होता. यावेळी नरीमन पॉइंट ते वानखेडे मैदानापर्यंत काढण्यात आलेल्या विजयी मिरवणुकीने गर्दीचे विक्रम मोडले. दर्दी क्रीडाप्रेमींच्या याच गर्दीचा अन् सेलिब्रेशनचा उल्लेख करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईला डावलून अहमदाबाद येथे 2023 चा वन डे वर्ल्डकपची फायनल घेणाऱ्या बीसीसीआयवर निशाणा साधला आहे.

शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर करत मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बीसीसीआयवर टीका केली. काल मुंबईत विश्वविजेत्यांच्या स्वागतासाठी झालेल्या सेलिब्रेशनमुळे बीसीसीआयला योग्य तो संदेश मिळाला असेल. त्यामुळे पुन्हा वर्ल्डकप फायनल मुंबई व्यतिरिक्त दुसरीकडे घेण्याचा विचार करू नका, असा इशाराच आदित्य ठाकरे यांनी दिला.

Yesterday’s celebration in Mumbai is also a strong message to the BCCI…

Never take away a World Cup final from मुंबई!

