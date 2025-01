Aaditya Thackeray हे सरकार जनतेचे नाही तर हपापलेल्या राजकारण्यांचे, आदित्य ठाकरे यांनी फटकारले

Aaditya Thackeray on school Mid Day meal – शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनातून दिल्या जाणाऱ्या अंडी व गोड पदार्थांसाठी लागणाऱ्या साखरेसाठी दिला जाणारा 50 कोटींचा निधी राज्यातील महायुती सरकारने बंद केला आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना तब्बल 79 कोटींचा निधी सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी महायुती सरकारला फटकारले आहे.

The 2 news articles that depict the priorities of the bjp’s government in Maharashtra:

1) Govt pays ₹79 crores dues of sugar factories controlled by politicians.

2) Govt withdraws ₹50 crore funding for eggs and rice kheer/ nachani satva in midday meals for students.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 30, 2025