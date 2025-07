मुंबईसह उपनगरात मुसळधार पाऊस, मध्य रेल्वेची वाहतूक 15 ते 20 मिनिटे उशिराने

मुंबईत सकाळपासून सुरु झालेल्या पावसाच्या संततधारेमुळे आता लोकल सेवेवरही परीणाम झालेला आहे. परीणामी मध्य रेल्वेची वाहतूक ही 15 ते 20 मिनिटे विलंबाने सुरु आहे. मुंबईमध्ये येत्या दोन ते तीन तासांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्याने वर्तवला आहे.

कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये त्यासोबत मध्य महाराष्ट्रातील घाट भागात काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

15 July,12.15 noon, Thundering continuously ovr Mumbai Thane, NM last 30 min with radar obs indicate intense to very intense convection ovr city with cloud heights upto 7-8km

Possibility of heavy to very heavy rains during next 2,3 hrs.

Pl Watch for low lying areas.@RMC_Mumbai pic.twitter.com/0hS0nP4Ag1

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) July 15, 2025