… आणि हे निर्लज्ज राजकारणी नौदलावर याचं खापर फोडायचा प्रयत्न करतायत, आदित्य ठाकरे यांचे मिंधे सरकारवर टीकास्त्र

लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग येथील राजकोट किल्ल्यात हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे घाई घाईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले होते. हा पुतळा अनावरणानंतर अवघ्या आठ महिन्यात पूर्णत: कोसळला. या पुतळ्याच्या दर्जावरून सध्या मिंधे व भाजप सरकारवर शिवप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मिंधे सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

It is unimaginable that the statue of our deity, Chhatrapati Shivaji Maharaj would also be a subject of the bjp’s corruption.

Here too, a favoured contractor friend.

Here too, terrible quality of work.

Here too, an inauguration keeping in mind the elections, not the sentiment.…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 27, 2024