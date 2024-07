भाजपला महाराष्ट्राचा एवढा द्वेष का? अर्थसंकल्पावरून आदित्य ठाकरे यांचा संतप्त सवाल

केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडला. या अर्थसंकल्पात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई व महाराष्ट्राला काहीही देण्यात आलेले नाही. त्याउपर अर्थमंत्र्‍यांच्या भाषणात महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही नव्हता. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रातील भाजपला फटकारले आहे. ‘भाजप महाराष्ट्राचा एवढा द्वेष आणि अपमान का करते?’ असा संतप्त सवाल आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून केला आहे.

I can understand the bjp wanting to save its government and giving Bihar and Andhra Pradesh a huge sum of the budget.

But what is Maharashtra’s fault?

That we are the largest taxpayer?

What did we get against what we contribute?

Was Maharashtra even mentioned once in the…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 23, 2024