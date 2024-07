भाजपचे विकासाचे मॉडेल फक्त काँन्ट्रॅक्टर मित्रांसाठी, आदित्य ठाकरे यांची टीका

मुंबईत पावसाने रस्त्यांची अक्षरशः चाळण केली असून या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम मुंबई पोलीस करत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यावरून आदित्य ठाकरे यांनी मिंधे सरकारवर जोरदार टीका केली होती. दरम्यान सोमवारी देखील आदित्य ठाकरे यांनी एक ट्विट करत यावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

Exposing the myth of “vikas”.

We thought for long that that bjp’s model of development (vikas) was for the people.

The model is exposed and now we are seeing that the it was development of the contractor friends of the bjp, not development for citizens. pic.twitter.com/woBLCQM7aw

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 22, 2024