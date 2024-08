रेसकोर्सची जागा मुंबईकरांचीच राहिल, आदित्य ठाकरे यांची ग्वाही; मिंधे सरकारला देखील फटकारले

महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सची 120 एकर जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्यामुळे या ठिकाणी पालिकेच्या माध्यमातून न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर मुंबई सेंट्रल पार्क होणार आहे. या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम होणार नसले तरी 120 एकर जागेचा वापर आता नव्या कारणासाठी होणार असल्याने पालिकेने आरक्षण बदलाबाबत आज हरकती-सूचना मागवल्या आहेत. त्याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत मिंधे सरकारला फटकारले आहे. तसेच ‘रेसकोर्सची जागा मुंबईकरांचीच राहिल’, अशी ग्वाही आदित्य ठाकरे यांनी जनतेला दिली आहे.

This is what I exposed in early January! The mindhe- bjp regime wants to construct on the racecourse land.

Let me make it very clear,

• our soon to form government will scrap this bifurcation of racecourse plot

• we will also investigate the members of the committees who have… pic.twitter.com/sDrcBvvU5d

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 23, 2024